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الأحد، 24 مارس 2019 09:12 ص
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أمير موناكو يبدى ثقته فى تنمية العلاقات الثنائية مع الصين

الأحد، 24 مارس 2019 09:12 ص
أمير موناكو يبدى ثقته فى تنمية العلاقات الثنائية مع الصين أمير موناكو ألبرت الثانى
أ ش أ
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أعرب أمير موناكو ألبرت الثانى عن ثقته فى إحراز تنمية مستقبلية للعلاقات الثنائية مع الصين ، مؤكدا أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس الصينى "شى جين بينج" للإمارة هذا الأسبوع خلال جولته الأوروبية الحالية.
وقال الأمير ألبرت الثانى - فى تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينجوا) بثتها اليوم /الأحد/- "آمل أن تتيح هذه الزيارة للعلاقات النشطة والثرية بالفعل إمكانية مواصلة التنمية القوية .. أعتقد أن التعاون المستقبلى بين الجانبين سيتطور بشكل أكثر انسجاما". 
وأضاف أن الزيارة مهمة للغاية ، لا سيما وأن التبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية زادت فى السنوات الماضية ؛ فى ظل التعاون المثمر فى مجالى الثقافة وحماية البيئة ، متابعا أنه يتفق مع اقتراح بينج بشأن بناء مجتمع ذى مصير مشترك للبشرية ، حيث كان لدى موناكو وجيرانها فكرة مماثلة عن "مجتمع مصير مشترك".
وأوضح ألبرت الثانى أن توسيع الفكرة لتصل إلى مستوى عالمى يعد ابتكارا ، ما يعنى أنه ينبغى على جميع البلدان الحفاظ على إجراء حوارات فيما بينها ، معتبرا أن ذلك لن يفيد الصين فحسب بل المجتمع الدولي بأسره.


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