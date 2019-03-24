أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 24-3-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 24-3-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الخميس الماضى ، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.788 مليار جنيه.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة اليوم بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.788 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة اليوم بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.788 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 111 مليون ورقة مالية بقيمة 662 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.83%، والعرب على 12.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.03%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.4 جنيه، 71.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه، 36 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 18947 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 685 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1740 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 489 نقطة.

وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

بايونيرز أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن القوائم المالية المجمعة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018، وحققت إيرادات بلغت 8.461 مليار جنيه مقابل 8.239 مليار جنيه خلال عام 2017، بنمو بلغ 2.7% ليشهد صافى ربح المجموعة ارتفاعاً بنسبة 7.5% إلى 1.228 مليار جنيه مقابل 1.14 مليار جنيه للفترة المقابلة. أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن القوائم المالية المجمعة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018، وحققت إيرادات بلغت 8.461 مليار جنيه مقابل 8.239 مليار جنيه خلال عام 2017، بنمو بلغ 2.7% ليشهد صافى ربح المجموعة ارتفاعاً بنسبة 7.5% إلى 1.228 مليار جنيه مقابل 1.14 مليار جنيه للفترة المقابلة.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن إجمالى أصول المجموعة فى نهاية 2018، نمواً قوياً بنسبة 16.7% لتبلغ 25.190 مليار جنيه مقابل 23.612 مليار جنيه فى الربع الثالث من 2018 مقابل 21.588 مليار جنيه فى العام 2017، فى حين شهدت حقوق الملكية نهاية 2018 قفزة إلى 11.414 مليار جنيه مقابل 9.213 مليار جنيه عن عام 2017 بنمو قدره 23.9 %.

وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز، إن نتائج أعمال المجموعة خلال العام 2018، انعكاسا إيجابيا لتطور المركز المالى للمجموعة التى استهدفته الخطة الاستراتيجية لها على مدار السنوات السابقة، وتضع المجموعة نصب أعينها خطط متفائلة وديناميكية للعام 2019 فى ظل التحسن المستمر فى أداء المؤشرات الاقتصادية وتوقعات استمرار انخفاض مستويات أسعار الفائدة الفترة القادمة، والتى سيكون لها أثر إيجابى على جميع القطاعات التى تستثمر فيهم المجموعة سواء الصناعى أو العقارى أو المالى.

وأضاف زكى، أن إدارة المجموعة بمتابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة لها وتطويرها بما سينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال الشركة بالفترة القادمة ولا تزال المجموعة قائمة على تنفيذ سياستها فى زيادة حصتها فى بعض الشركات التابعة والتخارج من البعض الآخر بشكل جزئى أو كلى لتعظيم أرباح المساهمين.

جلوبال دعم صعود البورصة، إعلان مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم القابضة، تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية المتعلقة بزيادة رأس المال للمرة الثانية.من 27 مارس الجارى إلى 26 يونيو المقبل. دعم صعود البورصة، إعلان مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم القابضة، تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية المتعلقة بزيادة رأس المال للمرة الثانية.من 27 مارس الجارى إلى 26 يونيو المقبل.

وبررت سبب التأجيل إلى تقديم شركة فيون خطاب مساند بناءً على طلب جى تى أتش لتخفيف المتطلبات التمويلية الفورية والمتعلقة بسداد المبالغ المعينة المستحقة على جى تى أتش لشركة فيون والمستحقة فى 31 مايو المقبل، وفقاً لقرض المعبرى الدوار، بالإضافة إلى المبلغ الرئيسى البالغ 300 مليون دولار بنسبة 8.62% لسندات ذات أولية الصادرة عن شركة بنجلالينك ديجيتال والمستحقة فى 6 مايو 2019.

وفى يناير الماضي، قررت الشركة تأجيل اجتماع الجمعية اجتماع الجمعية العامة العادية الخاص، بمقترح زيادة رأس المال من 28 يناير إلى 27 مارس.