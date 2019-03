7 فيديوهات من التظاهرات المليونية فى لندن للمطالبة باستفتاء على بريكست

كتب هيثم سلامة

تظاهر نحو مليون مواطن فى العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على الانفصال عن الاتحاد الأوروبى.

— Andrew Cross 🐝🇪🇺 #RevokeA50 (@EuroManc) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وغرد الآلاف من مستخدمى موقع تويتر عبر هاشتاج"PeoplesVoteMarch"، الذى تصدر قائمة الأكثر تداولاً فى بريطانيا، وسط مطالبات لإجراء استفتاء جديد على إجراء الانفصال عن الاتحاد الأوروبى.

Thousands of marchers chanting “where’s Jeremy Corbyn” - complete absence of leadership from the Labour Leader on the Brexit crisis #WheresJeremyCorbyn #putitothepeople #PeoplesVote pic.twitter.com/QulGvr5Uox

— Tom French (@tomfrench85) ٢٣ مارس ٢٠١٩

ويسعى قطاع واسع من البريطانيين لدفع الحكومة إلى الموافقة على إجراء استفتاء جديد على الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، أملا منهم فى تفادى "بريكست" مع تعثر الاتفاق على خطة للخروج داخل بريطانيا، بعد 3 سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة، إذ لا يتضح إلى الآن متى وكيف على وجه التحديد ستتم عملية الانسحاب.

— Paul Downey (@PaulieDowney) ٢٣ مارس ٢٠١٩

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية فبدأ المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بالتجمع فى حديقة هايد بارك ظهر اليوم، حيث يدعى المنظمون أن مليون شخص قد حضروا للتعبير عن مخاوفهم بشأن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبى، وفقا للعديد من التقديرات أن تلك التظاهرة هى الأكبر منذ عام 2003، حيث احتج ما يقدر مليون شخص على حرب العراق فى شوارع العاصمة لندن.

At the #PutitothePeople march. Do you hear the people sing, singing the song of angry men (and women), it is the music of the people who would like to vote again. pic.twitter.com/PYJmrW6d63

— Camilla S Andersen (@c_siggaard) ٢٣ مارس ٢٠١٩

— FOIL (@FOILondon) ٢٣ مارس ٢٠١٩

There's a lively atmosphere at the #PeoplesVoteMarch at Trafalgar Square. #PutItToThePeople #PeoplesVote pic.twitter.com/sT6UaupO7K

— Emma Lui (@EmmaSHLui) ٢٣ مارس ٢٠١٩

I made it as far as Trafalgar Square. It was a good natured, funny and fun slow amble through the streets of London. #PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/H8NEIF2p5t