وزير التعليم: جارى تفعيل شريحة التابلت والانتهاء منها عصر اليوم

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تفعيل شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى جار من خلال شركة الاتصالات وسينتهى فى الرابعة عصر اليوم السبت.

جاء ذلك ردا على تساؤلات أولياء الأمور حول أن الشريحة غير مفعلة من شركة الاتصالات والدعم الفنى لا يستجيب، على إحدى جروبات الواتس آب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن المدرسة التى بها إنترنت تعتبر بديل للشريحة، وإذا كان الإنترنت غير جيد أو لم يتم تفعيل الشريحة يستطيع الطالب أداء الامتحان فى أى موقع به إنترنت.

الجدير بالذكر أن غدا الأحد تنطلق الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى كأول امتحان إلكترونى تجريبى على النظام الجديد، حيث يؤدى الطلاب امتحانات على التابلت المدرسى، فيما قررت الوزارة تسليم جميع الطلاب شريحة نت لأداء الامتحانات عليها.