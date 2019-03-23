"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

أسوان ندى سليم - عبد الله صلاح

أكد اللواء مصطفى عامر، نائب رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، أن ميناء السد العالى شهد اليوم تيسير أول رحلة نهرية سياحية بين مصر والسودان، انطلقت اليوم ومن المقرر أن تصل ميناء وادى حلفا فى 27 مارس الجارى، مؤكدا أن المركب تم صناعتها حديثا ومكونة من 4 طوابق وتعمل بالطاقة النظيفة وهى طاقة الرياح، موضحا أيضا أن الرحلة توفرت لها كافة سبل التأمين الملاحى والجوى، لتوصيل أول فوج سياحى من مصر إلى السودان.

وأوضح "عامر"، أن الرحلة النهرية السياحية تعد الأولى من نوعها التى تنطلق من مصر إلى السودان، موضحا أنها تختلف عن نظيرتها من الرحلات الأخرى التجارية، فمن المقرر أن يستمتع الركاب على متن هذه الرحلة بزيارة عدد من المزارات السياحية بطول الخط النيلى بين مصر والسودان.

ومن جانبه أكد على صالح، مدير الحركة بهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، أن الركاب سيتمكنون من زيارة العديد من المزارات الأثرية والسياحية أهمها معابد عمدا والسبوع جنوب أسوان، ومعبد أبو سمبل، فضلا عن زيارة متحف حضارة كرمة ومنطقة أهرامات مروى، وجزيرة صاى أحد أهم الجزر بالسودان.