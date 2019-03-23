نائب وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة العلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية المدينة، وعدد من قيادات الهيئة والجهاز، ومديرى المشروعات.

وبدأ المهندس عبدالمطلب ممدوح جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بزيارة الأبراج الشاطئية بالمدينة، حيث إنه جار تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، وتخطت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج الدور الـ17، وجارٍ تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، كما أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الجسات وأبحاث التربة تمهيداً لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة تم إسناد تنفيذها لـ3 شركات.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال، بهذا المشروع القومى الضخم، والذى يتم متابعته بشكل دورى من قبل القيادة السياسية، كما وجه ب​زيادة المعدات وتكثيف العمالة بالموقع للإسراع بمعدلات التنفيذ.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، عدداً من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها بالمدينة، وتشمل، منطقة الكورنيش، حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى بطول 7 كم، نحو 87 %، وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالمدينة، حيث تبذل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهودا كبرى لتشغيل 4 كليات هندسية فى العام الدراسى المقبل، وبلغت نسبة التنفيذ 81 % من الهيكل الخرسانى، وتم البدء فى أعمال التشطيبات.

وتبلغ مساحة الفرع 62 فداناً، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات)، وكذا جامعة العلمين الأهلية، ومن المقرر تشغيل 3 كليات فى المرحلة الأولى للعام الدراسى المقبل، وهى (القانون الدولى – الدراسات العليا – السياحة والفنادق) وسيتم التشغيل بمعرفة جامعة الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 86 % من أعمال الهيكل الخرسانى لكامل المرحلة الأولى للقطاعين الأول والثانى، ويبلغ إجمالى مساحة المشروع 128 فداناً، مُقسمة إلى 3 قطاعات، وجارٍ تنفيذ قطاعين منهما (كل قطاع على مرحلتين)، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أيضاً، منطقة الداون تاون، والتى يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف،

كما تفقد أعمال المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 40 %، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات، ومن المقرر البدء فى تشغيله صيف 2019 – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثمارى)، وانتقل إلى الحى اللاتينى، والذى تم البدء فى تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية به، بالإضافة إلى منطقة البحيرات، ويجرى حاليا تنفيذ البحيرات الجنوبية والغربية.







































