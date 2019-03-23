نائبة وزير الإسكان تشهد حفل ختام المرحلة الأولى لبناء قدرات العاملين بالمياه

كتب أحمد حسن

شهدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، ورئيس وحدة إدارة المشروعات PMU، فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى لبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى 7 محافظات هى (الشرقية – البحيرة – الدقهلية – بنى سويف – دمياط – الغربية – المنوفية) كجزء من برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج والمُمول من البنك الدولى، كأحد أولويات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، والذى يهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحى ودعم ورفع كفاءة العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف القطاعات، وزيادة قدراتهم على تنفيذ ومتابعة المشروعات وإدارة مختلف أنواع العقود.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى إن الدورات التدريبية شملت إدارة تنفيذ المشروعات وإدارة العقود والمشتريات والمتابعة والتقييم، حيث إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مُمثلة فى وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تولى اهتماماً كبيراً لشركات المياه والصرف الصحى بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية لدعم اللامركزية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين بالقرى المصرية .

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وير الاسكان للمرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) أن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى أكدوا أن البرنامج التدريبى أتى بثماره فى تحسن الأداء الملحوظ للعاملين بشركات المياه، والذى تمثل فى متابعتهم للبرامج الزمنية لعقود المقاولات الجارى تنفيذها حالياً والعقود الجارى طرحها وترسيتها.

وجدير بالذكر أنه تم تمويل البرنامج التدريبى بالكامل بمنحة مقدمة من البنك الدولى والسفارة البريطانية، وقد شهد الاحتفال مُمثلو كل من البنك الدولى والسفارة البريطانية، والدكتور سامر عز الدين مستشار الوزير لإدارة المشروعات ومُمثلو وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات المعنية.

وخلال فعاليات اليوم تم التأكيد على ضرورة استمرارية هذا البرنامج من خلال توقيع مذكرة تفاهم (MoU) بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (MHUUC) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) لتعظيم الاستفادة من هذا البرنامج التدريبى ونشر الفكر المؤسسى الخاص بدعم قدرات العاملين بقطاع المرافق وغيرها من المجالات المُتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.