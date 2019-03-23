video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موقف بطولى لشاب ينقذ 3 أطفال من حريق شقة فى الزاوية الحمراء.. فيديو

السبت، 23 مارس 2019 05:29 م
موقف بطولى لشاب ينقذ 3 أطفال من حريق شقة فى الزاوية الحمراء.. فيديو شاب ينقذ 3 أطفال
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

فى وسط تعالى صيحات الأهالى، وتعالى ألسنة الحريق، والدخان، من عقار بمنطقة الزاوية الحمراء، اشتعلت النيران فى شقة فى الدور الثالث لعقار، بسبب تسرب غاز، كما أكد البعض، ظهر فى وسط النيران، بطل حقيقى، استطاع إنقاذ 3 أطفال من الحريق الكبير.

إذ تداول رواد فيس بوك، فيديو، لشاب يدعى "جهاد يوسف زكى" تمكن من تسلق مواسير الغاز خارج العمارة، ليتمكن للوصول للشقة السكنية التى اندلع فيها الحريق، وينقذ 3 أطفال كانوا عالقين فى الشقة المحترقة، والواقعة بشارع الجمهورية بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء.

 

 

موقف "جهاد" البطولى، حاز على انتباه رواد موقع فيس بوك، الذين أكدوا أن موقف الشاب على الرغم من خطورته على حياته، إلا أنه أثبت أن شباب مصر أقوياء ويعتمد عليهم، فقال أحدهم: "طول ما اللى زي جهاد موجودين فالبلد دي هتفضل بخير".

 

الشاب البطل
الشاب البطل
الشاب البطل (2)
الشاب البطل (2)

 

شاب ينقذ 3 أطفال
شاب ينقذ 3 أطفال

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الله على أخلاقك..موقف بطولى رائع لديك رومى يوقف السيارات ليعبر رفاقه الطريق

اليوم السابع بلس

حريق بالزاوية الحمراء

شاب ينقذ 3 اطفال

حريق




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة والأمطار على الطرق السريعة

بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة والأمطار على الطرق السريعة

"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى

"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى

"العدل" تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. "الكسب غير المشروع" يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة .. والقضاء على أى شبهة فساد داخل الجهاز الإدارى

"العدل" تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. "الكسب غير المشروع" يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة .. والقضاء على أى شبهة فساد داخل الجهاز الإدارى

"معلومات تهمك لو مسافر السعودية تشتغل".. القوى العاملة: تعويض فسخ العقد تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.. جواز نقل العامل من مكان عمله الأصلى شرط عدم الضرر.. موافقة العامل شرطا لنقل أجره من الشهرى إلى اليومى

"معلومات تهمك لو مسافر السعودية تشتغل".. القوى العاملة: تعويض فسخ العقد تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.. جواز نقل العامل من مكان عمله الأصلى شرط عدم الضرر.. موافقة العامل شرطا لنقل أجره من الشهرى إلى اليومى

7 معلومات عن مباراة مصر و النيجر اليوم

7 معلومات عن مباراة مصر و النيجر اليوم

عشان شكلك يبان طبيعى.. 6 أخطاء تجنبيها عند وضع المكياج

عشان شكلك يبان طبيعى.. 6 أخطاء تجنبيها عند وضع المكياج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة