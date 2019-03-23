موقف بطولى لشاب ينقذ 3 أطفال من حريق شقة فى الزاوية الحمراء.. فيديو

كتبت ريهام عبد الله

فى وسط تعالى صيحات الأهالى، وتعالى ألسنة الحريق، والدخان، من عقار بمنطقة الزاوية الحمراء، اشتعلت النيران فى شقة فى الدور الثالث لعقار، بسبب تسرب غاز، كما أكد البعض، ظهر فى وسط النيران، بطل حقيقى، استطاع إنقاذ 3 أطفال من الحريق الكبير.

إذ تداول رواد فيس بوك، فيديو، لشاب يدعى "جهاد يوسف زكى" تمكن من تسلق مواسير الغاز خارج العمارة، ليتمكن للوصول للشقة السكنية التى اندلع فيها الحريق، وينقذ 3 أطفال كانوا عالقين فى الشقة المحترقة، والواقعة بشارع الجمهورية بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء.

موقف "جهاد" البطولى، حاز على انتباه رواد موقع فيس بوك، الذين أكدوا أن موقف الشاب على الرغم من خطورته على حياته، إلا أنه أثبت أن شباب مصر أقوياء ويعتمد عليهم، فقال أحدهم: "طول ما اللى زي جهاد موجودين فالبلد دي هتفضل بخير".



الشاب البطل



الشاب البطل (2)