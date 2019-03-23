موجز 6 مساء.. غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن تتكاثر غدا الأحد السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء .

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد كما تنشط على البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنه على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر غدا الأحد السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء .

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد كما تنشط على البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنه على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى بقصر الاتحادية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين.





قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة والتى تقدر بـ 2000 ريال سعودى.





أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، محاكمة 9 متهمين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لجلسة 15 أبريل لطلب الحاضرين والرد على تقرير النيابة العامة ولمرافعة النيابة العامة والمتهمين.





قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستلاحق أنشطة إيران الخبيثة فى كل مكان سواء فى أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط أو حيثما كانت، مضيفا أن لبنان مهدد لأن خامنئى وسليمانى وإيران يريدون الاستيلاء والسيطرة عليه والوصول إلى البحر المتوسط.









أعلن السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، أنه بصدد إنطلاق برنامج هام لعدة سنوات تحت عنوان "برنامج الاتحاد الأوروبى لقطاع المياه فى مصر" وتصل قيمتها إلى 120 مليون يورو، وسيساهم هذا البرنامج، فى دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الأمن المائى.





توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعزاء للشعب العراقى والحكومة العراقية فى حادث غرق العبارة فى الموصل، مؤكدًا تضامن مصر وشعبها مع العراق فى مصابه الأليم.





قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن السياحة المصرية شهدت طفرة كبيرة مسجلة 16.5% نموًا متجاوزه المتوسط العالمى، مؤكدة أن مصر أصبحت من البلاد الأسرع نمواً بمنطقة شمال إفريقيا.





أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تفعيل شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى جار من خلال شركة الاتصالات وسينتهى فى الرابعة عصر اليوم السبت.

جاء ذلك ردا على تساؤلات أولياء الأمور حول أن الشريحة غير مفعلة من شركة الاتصالات والدعم الفنى لا يستجيب، على إحدى جروبات الواتس آب.





قصة نجاح جديدة لشاب من قرية بمحافظة كفر الشيخ، حصل على دبلوم المدارس الصناعية، وأراد أن ينشئ مشروعاً، ليدر عليه دخلاً بدلا من العمل لدى الآخرين أو أن يتوجه لمحافظة أخرى بحثًا عن عمل، فتمكن من الحصول على قرض بـ500 ألف جنيه، داعياً كل الشباب للتوجه إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للحصول على قرض لإقامة مشروع خاص بكل منهم، بدلاً من الجلوس على المقاهى أو البحث عن وظائف حكومية أصبحت فى حكم العدم.





حجزت محكمة النقض اليوم نظر طعن 20 متهمًا، بينهم 4 سيدات بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 27 أبريل للحكم.

وصدر الحكم برئاسة فرحان بطران وعضوية كلا من المستشارين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وأحمد أمين وهشام الجندى، وسكرتارية محمود حماد وإبراهيم سليم ويوسف عبد الفتاح.