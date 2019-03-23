مصرع مزارع صعقاً بالكهرباء خلال تحميل جرار قصب بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

لقى مزارع مصرعه صعقاً بكهرباء الضغط العالى بمدينة إسنا، وذلك خلال قيامه بتحميل عربة جرار قصب لنقلها لمصنع سكر أرمنت، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى إسنا المركزى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بقيام المزارع "حمادة.ع.م" 33 سنة مقيم بقرية طفنيس نجع إدريس، بتحميل إحدى عربات القصب بالمحصول الخاص به، وخلال قيامه بربط العربة بواير حديد إرتطم بسلك كهرباء ضغط عالي، ولقي مصرعه في الحال وسقط جثة هامدة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.