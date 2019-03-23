video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع مزارع صعقاً بالكهرباء خلال تحميل جرار قصب بمدينة إسنا

السبت، 23 مارس 2019 02:27 م
مصرع مزارع صعقاً بالكهرباء خلال تحميل جرار قصب بمدينة إسنا جثة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

لقى مزارع مصرعه صعقاً بكهرباء الضغط العالى بمدينة إسنا، وذلك خلال قيامه بتحميل عربة جرار قصب لنقلها لمصنع سكر أرمنت، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى إسنا المركزى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بقيام المزارع "حمادة.ع.م" 33 سنة مقيم بقرية طفنيس نجع إدريس، بتحميل إحدى عربات القصب بالمحصول الخاص به، وخلال قيامه بربط العربة بواير حديد إرتطم بسلك كهرباء ضغط عالي، ولقي مصرعه في الحال وسقط جثة هامدة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مدينة إسنا يعلن تفاصيل تطوير المناطق الأكثر احتياجاً

الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة اسنا

اخبار مصر

مصرع مزارع صعقا بالكهرباء

اخبار المحافظات

موسم القصب بالاقصر




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة والأمطار على الطرق السريعة

بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة والأمطار على الطرق السريعة

"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى

"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى

"العدل" تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. "الكسب غير المشروع" يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة .. والقضاء على أى شبهة فساد داخل الجهاز الإدارى

"العدل" تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. "الكسب غير المشروع" يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة .. والقضاء على أى شبهة فساد داخل الجهاز الإدارى

"معلومات تهمك لو مسافر السعودية تشتغل".. القوى العاملة: تعويض فسخ العقد تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.. جواز نقل العامل من مكان عمله الأصلى شرط عدم الضرر.. موافقة العامل شرطا لنقل أجره من الشهرى إلى اليومى

"معلومات تهمك لو مسافر السعودية تشتغل".. القوى العاملة: تعويض فسخ العقد تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.. جواز نقل العامل من مكان عمله الأصلى شرط عدم الضرر.. موافقة العامل شرطا لنقل أجره من الشهرى إلى اليومى

7 معلومات عن مباراة مصر و النيجر اليوم

7 معلومات عن مباراة مصر و النيجر اليوم

عشان شكلك يبان طبيعى.. 6 أخطاء تجنبيها عند وضع المكياج

عشان شكلك يبان طبيعى.. 6 أخطاء تجنبيها عند وضع المكياج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة