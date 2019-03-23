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مدينة الشروق تراجع كل شوارعها لتتوافق مع ذوى الاحتياجات الخاصة

السبت، 23 مارس 2019 10:00 ص
مدينة الشروق تراجع كل شوارعها لتتوافق مع ذوى الاحتياجات الخاصة المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق
كتب ــ أحمد حسن
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قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تتم مراجعة جميع شوارع المدينة، لتتوافق مع ذوى الاحتياجات الخاصة. 

وكان رئيس جهاز المدينة قد استمع فى إحدى جولاته التفقدية لشكوى احد الزائرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لوجود بعض المعوقات في الطرق، فقرر فورا تشكيل لجنة هندسية من إدارات الجهاز بالمدينة، لمراجعة كافة الشوارع والمباني التابعة لجهاز المدينة، لكى تكون متوافقة مع ذوي الاحتياجات الخاصة وعربات الأطفال.  

وأكد الغيطى، أنه  تم الانتهاء من النموذج الأول لعبور المشاة بمحطات انتظار الركاب ومدعم بتخطيطات وعلامات أرضية تحذيرية ثلاثية الأبعاد، ومطالع للكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وعربات الأطفال .

وأضاف:  جارى تعميم نماذج عبور المشاة بمحطات انتظار الركاب بكافة أنحاء المدينة، وذلك فى إطار خطة التطوير التى ستحقق مردودا إيجابيا لسكان المدينة والمدن المجاورة.

 


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