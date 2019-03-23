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محافظ كفر الشيخ يُحيل 15 موظفًا بـ"صحة دسوق" للتحقيق لتغيبهم عن العمل

السبت، 23 مارس 2019 04:47 م
محافظ كفر الشيخ يُحيل 15 موظفًا بـ"صحة دسوق" للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 15 موظفاً بمكتب صحة دسوق للتحقيق لتغيبهم عن العمل، فضلاً عن إحالة المسئول عن سجل الحضور والانصراف بمكتب صحة دسوق للتحقيق أيضاً، لقيامة بترك السجل مفتوح حتى ساعة المرور، بناءً على تقرير التفتيش المالى والإدارى، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مع تكثيف الرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى، مؤكداً على حسن معاملة المرضى.

وعلى جانب أخر وافق محافظ كفرالشيخ،على البدء فى أعمال التصميمات والدراسات الخاصة بتغطية مصرف نشرت بمدينة قلين بتكلفة 490 الف جنية.

 

 


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