لطلاب أولى ثانوى.. 11 معلومة عن الامتحان التجريبى الثانى.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل جديدة عن الامتحان الإلكترونى الأول والتجريبى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى فى الثانوية التراكمية.

"اليوم السابع" يقدم فى 11 معلومة أبرز ضوابط الامتحان وشروطه:

1- الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى ستكون متاحة أمام أبنائنا الطلاب لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء فى اليوم الواحد لكل امتحان.

2- تحسب مدة الامتحان بداية من فتحه على التابلت، بعد إدخال الطالب الكود الخاص به.

3- يتسلم الطالب كود الامتحان من مشرف أو أخصائى التكنولوجيا بالمدرسة.

4- غدًا الأحد سيكون يومًا دراسيًا عاديًا يتخلله إجراء التدريب لطلبة الصف الأول الثانوى بعد استلامهم للتابلت.

5- أداء الطالب للاختبار يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الأسئلة باستخدام التابلت.

6- الهدف هو تدريب الطلاب وقياس أداء المنظومة والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت.

7- سيتم رصد كافة الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية للعمل على حلها وتداركها فى الفترة المقبلة.

8- هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب أما امتحانات نهاية الترم الثانى ستمنح فرصتين فى كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق 50% أو أكثر للتقدم إلى الصف الثانى الثانوى.

9- مشرف أو أخصائي التكنولوجيا سيمنح الطلاب بالمدرسة كودًا مختلفًا مكونًا من 9 أرقام، يستخدمه الطالب فى الدخول على الشبكة من أى مكان وسيتم حساب وقت الامتحان المحدد بداية من إدخال الكود الخاص بالطالب على جهاز التابلت.

10- سيتم استخدام الحاسب الآلى فى 27 مركزًا بالمحافظات لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات، فضلاً عن وجود مصححين من المعلمين المدربين لتصحيح الأسئلة المفتوحة أو المقالية.

11- بعد نهاية تجربة شهر مارس سيتم تدريب الطلاب والمعلمين على الامتحان والمناهج بشكل مستمر وخاصة على طريقة الأسئلة الجديدة تمهيدًا لامتحانات نهاية العام.