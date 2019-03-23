قوات الأمن الصومالية تفض حصار "الشباب" على مبنى وزارة العمل

مقديشيو /أ ش أ/

تمكنت قوات الأمن الصومالية من فض حصار فرضه مسلحو حركة "الشباب" الصومالية المتمردة على مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى العاصمة مقديشيو.

وأكد ضابط الشرطة الصومالية، محمد حسين - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إنهاء هذا الحصار الذى جاء بعد هجوم بدأ فى وقت سابق اليوم /السبت/ بتفجير سيارة مفخخة وإطلاق نار حيث اقتحم خمسة مسلحون مبنى الوزارة.

وكانت حركة "الشباب" المتمردة قد أعلنت مسئوليتها عن ارتكاب الحادث الذى أسفر عن مقتل تسعة أشخاص - من بينهم نائب وزير العمل إبراهيم عبد الله - وإصابة 20 آخرين بجروح.