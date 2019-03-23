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السبت، 23 مارس 2019 10:07 م
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قطاع البترول الحصان الرابح للحكومة.. أرقام المشروعات والاستثمارات تتحدث

السبت، 23 مارس 2019 10:00 م
قطاع البترول الحصان الرابح للحكومة.. أرقام المشروعات والاستثمارات تتحدث طارق الملا وزير البترول
مروة الغول
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بدأت الدولة فى ضخ استثمارات هائلة بقطاع البترول لتنفيذ مشروعات عديدة، وذلك وفقا لما جاء بكتاب " مصر.. مسيرة الإنجازات" الصادر عن مجلس الوزراء لتوثيق المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وكانت الأرقام كالتالى.

 -رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه.

 -تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه.

 -تشغيل 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6,3 مليار قدم3/ يوم غاز و53.6 ألف برميل زيت ومتكثفات.

توقيع 63 اتفاقية، بإجمالى استثمارات قيمتها 14.7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالى 1.3 مليار دولار.

-توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 3.28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018.

-تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار فى 2011/2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار فى يونيو 2018؛ وصولاً إلى الإنتهاء منها تماماً فى 2019/2020.

 -تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالى استثمارات 309 ملايين دولار.

الانتهاء من تنفيذ 38 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعى، بشبكات بلغ إجمالى طولها 1281 كم.

المستهدف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، تشغيل 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة حوالى 14 مليار جنيه.

توصيل الغاز لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية.

كما تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز بعد زيادة كمية الانتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019/2020.

-من المستهدف زيادة صادرات الغاز إلى حوالى 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017/2018.


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