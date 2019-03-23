قطاع البترول الحصان الرابح للحكومة.. أرقام المشروعات والاستثمارات تتحدث

مروة الغول

بدأت الدولة فى ضخ استثمارات هائلة بقطاع البترول لتنفيذ مشروعات عديدة، وذلك وفقا لما جاء بكتاب " مصر.. مسيرة الإنجازات" الصادر عن مجلس الوزراء لتوثيق المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وكانت الأرقام كالتالى.

-رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه.

-تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه.

-تشغيل 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6,3 مليار قدم3/ يوم غاز و53.6 ألف برميل زيت ومتكثفات.

- توقيع 63 اتفاقية، بإجمالى استثمارات قيمتها 14.7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالى 1.3 مليار دولار.

-توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 3.28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018.

-تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار فى 2011/2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار فى يونيو 2018؛ وصولاً إلى الإنتهاء منها تماماً فى 2019/2020.

-تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالى استثمارات 309 ملايين دولار.

- الانتهاء من تنفيذ 38 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعى، بشبكات بلغ إجمالى طولها 1281 كم.

- المستهدف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، تشغيل 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة حوالى 14 مليار جنيه.

- توصيل الغاز لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية.

- كما تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز بعد زيادة كمية الانتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019/2020.

-من المستهدف زيادة صادرات الغاز إلى حوالى 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017/2018.