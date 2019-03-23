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فيديو وصور..وصول وزيرى الرى والشباب القناطر الخيرية للمشاركة باليوم العالمى للمياه

السبت، 23 مارس 2019 02:12 م
فيديو وصور..وصول وزيرى الرى والشباب القناطر الخيرية للمشاركة باليوم العالمى للمياه وصول وزيرى الرى والشباب القناطر الخيرية
كتب - أسماء نصار - إبراهيم سالم - نيفين طه - تصوير كريم عبد العزيز
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وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسفير الاتحاد الاوروبى الى القناطر الخيرية للمشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للمياه .

ويتضمن الاحتفال لقاء وزيرى الشباب والرياضة والموارد المائية وسفير الاتحاد الأوروربى ومحافظ القليوبية، بإلقاء كل منهم كلمة، كما يقوم ذوو الاحتياجات الخاصة بتنظيم فقرة فنية وتعزف فرق فنيه أغانى شعبية وتراثية، كما يقوم الضيوف بتفقد معرض الثورة والذى يتم عرض فيه لوحات فنية وطنية لطلبة المدارس .

يذكر أن اليوم العالمى للمياه، يتم الاحتفال به للمرة 26 على التوالى، ويأتى الاحتفال هذا العام بعنوان "الطبيعة من أجل المياه" فى محاولة لاستكشاف كيفية ترويض "الطبيعة" فى التصدى لتحديات المياه، فالأضرار البيئية المرتبطة بتغيير المناخ هى أحد أكبر أزمات المياه، التى تتسبب فى فيضانات تغرق بعض دول العالم وجفاف وتشقق مناطق أخرى، وتلوث أصاب مجارى المياه بمواد تبحث دول العالم عن التخلص الأمن منها، وهو الأمر الذى أصبح يهدد باختفاء المناطق الخضراء وتدهور نوعية التربة وسوء حالة الأنهار والبحيرات .

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