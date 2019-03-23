فيديو.. عروض عسكرية فى شوارع إيطاليا تزامنا مع زيارة رئيس الصين

رسالة إيطاليا - إسلام سعيد

رصدت عدسة " اليوم السابع" عروض عسكرية وانتشار دوريات أمنية فى انحاء عدة فى إيطاليا، تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني شى جينبينج إلى إيطاليا، حيث وصل رئيس الصين برفقة زوجته بنج ليوان مساء الخميس إلى روما.

ومن المقرر أن يوقّع شي ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي مذكرة تفاهم اليوم السبت لانضمام إيطاليا إلى “مبادرة الحزام والطريق” البالغة قيمتها تريليون دولار، لتكون أول دولة في مجموعة السبع توقع الاتفاقية.

يذكر أن مجموعة السبع تضم فى عضويتها كلا من دول : فرنسا،ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، ويجتمع وزراء المالية في هذه البلدان عدة مرات في العام لمناقشة السياسات الاقتصادية، وهذه الدول يطلق عليها مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

والتقى الرئيس الصيني نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا مساء الجمعة كما زار مبنى الكولوسيوم الأثري.

وتم نشر نحو ألف شرطي إضافي في روما استعدادا لزيارة شى الذى سيتوجه إلى بالميرو، حيث تردد أن زوجته المغنية ترغب فى زيارة دار الأوبرا “تياترو ماسيمو” فيها بحسب وكالات الأنباء الإيطالية.

وتعتزم ايطاليا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الانضمام إلى المبادرة الصينية الطموحة التى تشمل طريقا يشمل البحر والبر والقطارات، والتى حذر الناقدون من أنها ستفيد الشركات الصينية.