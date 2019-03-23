video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. عروض عسكرية فى شوارع إيطاليا تزامنا مع زيارة رئيس الصين

السبت، 23 مارس 2019 10:51 ص
فيديو.. عروض عسكرية فى شوارع إيطاليا تزامنا مع زيارة رئيس الصين الرئيس الصيني شي جينبينج
رسالة إيطاليا - إسلام سعيد
إضافة تعليق
إسلام-سعيد

رصدت عدسة " اليوم السابع" عروض عسكرية وانتشار دوريات أمنية فى انحاء عدة فى إيطاليا، تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني شى جينبينج إلى إيطاليا، حيث وصل رئيس الصين برفقة زوجته بنج ليوان مساء الخميس إلى روما.

ومن المقرر أن يوقّع شي ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي مذكرة تفاهم اليوم السبت لانضمام إيطاليا إلى “مبادرة الحزام والطريق” البالغة قيمتها تريليون دولار، لتكون أول دولة في مجموعة السبع توقع الاتفاقية.

يذكر أن مجموعة السبع تضم فى عضويتها كلا من دول : فرنسا،ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، ويجتمع وزراء المالية في هذه البلدان عدة مرات في العام لمناقشة السياسات الاقتصادية، وهذه الدول يطلق عليها مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

والتقى الرئيس الصيني نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا مساء الجمعة كما زار مبنى الكولوسيوم الأثري.

وتم نشر نحو ألف شرطي إضافي في روما استعدادا لزيارة شى الذى سيتوجه إلى بالميرو، حيث تردد أن زوجته المغنية ترغب فى زيارة دار الأوبرا “تياترو ماسيمو” فيها بحسب وكالات الأنباء الإيطالية.

وتعتزم ايطاليا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الانضمام إلى المبادرة الصينية الطموحة التى تشمل طريقا يشمل البحر والبر والقطارات، والتى حذر الناقدون من أنها ستفيد الشركات الصينية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الصيني يصل إلى إيطاليا للتوقيع على اتفاق الحزام والطريق

إيطاليا

روما

زيارة رئيس الصين

الرئيس الصيني فى إيطاليا




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة