فيديو.. الشيخ الطاروطى: سعيد بمشاركتى فى التحكيم بمسابقة القرآن الكريم العالمية

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطى، القارئ المحكم الدولى وعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم الـ 26، إنه شارك فى تحكيم 14 مسابقة دولية، ولكنه سعيد بمشاركته فى المسابقة العالمية، وهى مختلفة بالنسبة إليه حيث أن المسابقة تحمل اسم مصر.

وأضاف الطاروطى لـ"اليوم السابع"، أنه يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للمسابقة ولوزير الأوقاف بجهده، لافتًا إلى أن بشائر المسابقة جيدة، وأنه لم يستمع إلا لمتسابق واحد اليوم وهو من دولة الكويت، ولكن الأيام المقبلة ستشهد الاستماع لكافة المتسابقين والكل فائز بالمشاركة.