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عامل ينتحل صفة موظف للنصب على المواطنين فى الإسماعيلية

السبت، 23 مارس 2019 12:18 م
عامل ينتحل صفة موظف للنصب على المواطنين فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على عامل بمحل ملابس بتهمة النصب والاحتيال على مواطن، والاستيلاء منه على مبلغ مالى 10 آلاف جنيه، لإيهامه بقدرته على تعيينه.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة، من "السيد .م. ح " 28 عام حاصل على دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بتضرره من شخص يدعى "ه. ال" لقيامة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى 10 آلاف جنيه، بعد إيهامه على غير الحقيقة بأنه موظف، وإنه مسئول عن التعيينات.

بإجراء التحريات تبين بأن المتهم انتحل اسم وصفة شخص أخر على غير الحقيقة، عند تعامله مع مقدم البلاغ، وإن صحة اسم المتهم "طارق.ال.م" 35 عام عامل بمحل ملابس، مقيم دائرة قسم الشرق بمحافظة بورسعيد، وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهم حال تردده على محافظة الإسماعيلية.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق

 


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