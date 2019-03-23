ضبط 1150 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية وتحرير 450 مخالفة مرورية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط 1150هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس .

كما تم تحرير 450 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.