ضبط 11 قطعة حشيش بحوزة مسجل وموظف فى حملة أمنية بالوادى الجديد

تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد، من ضبط موظف ومسجل خطر، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بمركز الخارجة وكشفت محاضر الواقعة، حيازة المسجل الجنائى للحشيش بقصد الإتجار، والموظف بقصد التعاطى.

حرزت المواد المخدرة، وتحرر المحضران رقم 1640، 1647 جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بمدينة الخارجة.

تبين قيام حملة أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس مباحث قسم الخارجة، أسفرت عن ضبط مسجل جنائي 24 سنة، مقيم بمدينة الخارجة، ومتهم في 4 قضايا " سرقة – أثار- تحرش – مخدرات) وبحوزته 10 قطع حشيش ومبلغ مالي بقصد الاتجار، وموظف 37 سنة بشركة تمويل ومقيم بالخارجة وبحوزته قطعة حشيش وتم تحريزها وتحررت بها المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.