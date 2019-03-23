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خالد صلاح
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ضبط شخصين استوليا على 1.5 مليون جنيه من شباب بزعم تسفيرهم

السبت، 23 مارس 2019 04:17 م
ضبط شخصين استوليا على 1.5 مليون جنيه من شباب بزعم تسفيرهم ضبط شخصين استوليا على 1.5 مليون جنيه
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مليون ونصف المليون جنيه بزعم تسفير أبنائهم للتعليم بالدول الأجنبية.

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام" محمد ع.ع ،مدير وشريك شركة للإستثمار السياحى ، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، سبق اتهامه فى قضية "قتل خطأ" و"محمد ح.ع، مدير شركة إستثمار سياحى، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، محكوم عليه بالسجن لمدة سنة فى قضية "غش"، و"محب م.ز ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بالنصب على والإحتيال على العديد من المواطنين وتحصلهم منهم على مبالغ مالية قدرت بــ (1,500,000 جنيه) عقب إيهامهم بقدرتهم على تسفير أبنائهم للتعليم بالدول الأجنبية، إلا أنهم لم يفوا بوعدهم، وذلك عن طريق استخدام مقر شركة بدائرة قسم شرطة مصر الجديد بالقاهرة، لمزاولة نشاطهم والإعلان عن نشاطهم الوهمى عبر بعض القنوات الفضائية، وكذا ترويج مكاتبات ورقية للمواطنين .

متهمان
متهمان

وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتهمين الأول والثانى وبحوزتهما (مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بتحويل بعض المبالغ المالية – مجموعة من أصول شهادات ميلاد وبيانات نجاح وأوراق خاصة بالعديد من الطلاب – مجموعة من الإعلانات المُعدة للتوزيع كدعاية – جهاز لاب توب ) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.


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