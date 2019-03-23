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السبت، 23 مارس 2019 12:27 م
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ضبط سجائر أجنبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

السبت، 23 مارس 2019 11:40 ص
ضبط سجائر أجنبية مجهولة المصدر بالإسكندرية ضبط سجائر - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط شخص لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، تمهيداً لطرحها بالأسواق، حيث تم ضبط (117000 علبة سجائر مختلفة الأنواع).

كما تم ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى السجائر أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب، وغير مصرح بها من وزارة الصحة، داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة كرموز.. حيث تم ضبط (420 علبة سجائر مختلفة الأنواع أجنبية الصنع ومجهولة المصدر) كما ضُبط بحوزة أحدهما (كمية من مخدر الحشيش- 68 قرص منشط مجهول المصدر)

تم تحرير محاضر بالواقعتين، وتحويلها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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حشيش

اقراص منشطة مجهولة




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