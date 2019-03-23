صور.. زيارة لجنة الصناعة بالبرلمان لمصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتبت- هبة حسام

تفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والاقتصادية للقناة، عددا من المصانع المنفذة بمنطقة العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وذلك بمرافقة أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال زيارتهم اليوم السبت للجزء الجنوبى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اشتملت الجولة، على زيارة مصنع لتصنيع الزجاج، وآخر للحديد، بالإضافة لمصنع سيراميك والمنطقة الصينية "تيدا"، ومن المقرر أن تختتم الزيارة جولتها بتفقد ميناء العين السخنة والأعمال الجارى تنفيذها به حاليا، فى إطار تطوير الميناء.

يذكر أن زيارة لجنة الصناعة بمجلس النواب للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأت أول أمس الخميس بزيارة الجزء الشمالى للمنطقة فى شرق بورسعيد، أعقبها فى اليوم التالى، الجمعة، زيارة الإسماعيلية وعمل جولة بحرية بقناة السويس، واليوم، آخر أيام الزيارة، تشمل جولة بالجزء الجنوبى للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.