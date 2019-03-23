شركات أرجنتينية: هذا هو الوقت المناسب للاستثمار فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خوان بابلو تريبولدي، رئيس وكالة تشجيع الاستثمار والتجارة بالأرجنتين، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الارجنتينية "بوينس ايرس"، بحضور السفير أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين، ورندة حمزة، خبير أول استراتيجى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات الارجنتينية فى مصر، وتشجيع رجال الأعمال فى البلدين للقيام بمشروعات مشتركة.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة خاصة القادمة من دول امريكا الجنوبية، فى ظل التوسع فى المناطق الحرة واتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميرسكور، مشيرة إلى ما يوفره السوق المصرية من فرص استثمارية كبرى، وتطوير للبنية الأساسية، فى ظل ما يجرى تنفيذه فى مصر من مشروعات قومية كبرى.

واستعرضت الوزيرة، تجربة مصر الناجحة فى انشاء مركز خدمات المستثمرين، والإجراءات التى يتضمنها المركز للتيسير على المستثمرين، كما استمعت إلى تجربة الأرجنتين فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين.

عقب ذلك، التقت الوزيرة، بعدد من كبريات الشركات الأرجنتنية فى مجالات الزراعة والتموين والصناعة، حيث أكدت الشركات، أن هذا هو الوقت المناسب للشركات فى الأرجنتين للاستثمار فى مصر، واختيارها مركز إقليمى لتصدير منتجاتهم إلى القارة الإفريقية والدول العربية لأنها بوابة الاستثمار إلى أفريقيا.

وذكر ممثل شركة "بى ال اى"، أن شركته تعمل فى مجال صناعة الآلات الزراعية فى عدد من الدول مثل استراليا والبرازيل والمكسيك وعدد من الدول الاوروبية، ولديها رغبة فى الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ممثل شركة " RIZOBACTER" أن شركته تعمل فى مجال البحوث وتطوير المنتجات الميكروبيولوجية في الأنشطة الزراعية فى أكثر من 30 دولة، وستعمل على الاستثمار فى مصر بعد الاصلاحات التشريعية الاخيرة والتى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، ولأنها يمكن أن تصبح مركزا اقليميا للشركة فى المنطقة.

وأشار ممثل شركة "IPESA" أن شركته تعمل فى صناعة منتجات البولي إيثيلين، معربا عن تطلعه للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وذكر ممثل شركة "TECHINT" أن شركته لديها خبرة حوالى 70 عاما فى صناعة الصلب، وأنجزت 3500 مشروع فى أكثر من 45 دولة حول العالم، ووصل حجم مبيعاتها إلى نحو 18.5 مليار دولار، وتضم مجموعة شركات فى مجالات صناعة الصلب، وتقديم خدمات متكاملة فى البنية الأساسية والمعادن والتعدين، وحتى مبادرات الرعاية الصحية والتعليم، مشيرا إلى أن الشركة عملت فى مصر فى بناء عدد من محطات الكهرباء.

ودعت الوزيرة، رجال الأعمال والمستثمرين فى الأرجنتين، إلى زيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة فى المجالات التى تتميز فيها الأرجنتين مثل الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة المتجددة.

والتقت الوزيرة، لويس ميجيل اتشيبيرى، وزير الزراعة الأرجنتينى، حيث تم بحث إحياء اللجنة المشتركة فى مجال التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين مصر والارجنتين.

ودعت الوزيرة، الوزير الأرجنتينى لزيارة مصر مع وفد من رجال الاعمال فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الزراعية.



وزير الزراعة الارجنتينى