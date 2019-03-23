شاهد في دقيقة.. توت عنخ آمون في باريس

إعداد – محمد فزاع

افتتحت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، معرض الملك الذهبي، تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون"، والذي يستمرمن 23 مارس إلى 15 سبتمبر 2019.

يضم المعرض 150 قطعة أثرية من كنوزالفرعون الذهبي، ويأتي بعد 52 عاما من غياب الملك توت عن باريس.