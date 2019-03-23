الرئيسية أخبار عاجلة شاهد في دقيقة.. توت عنخ آمون في باريس السبت، 23 مارس 2019 06:42 م معرض توت عنخ آمون إعداد – محمد فزاع إضافة تعليق افتتحت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، معرض الملك الذهبي، تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون"، والذي يستمرمن 23 مارس إلى 15 سبتمبر 2019. يضم المعرض 150 قطعة أثرية من كنوزالفرعون الذهبي، ويأتي بعد 52 عاما من غياب الملك توت عن باريس. إضافة تعليق توتعنخآمون باريس معرضالملكالذهبي قطع آثرية الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة "الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما شاهد.. استقبال حافل لـ محمد صلاح فى دبى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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