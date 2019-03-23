"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

كتب محمد عبد العظيم

تصدر هاشتاج "بى بى سى ولاد ستين"، قائمة الأكثر تداولا فى مصر خلال الساعات القليلة الماضية، فى رسالة واضحة من الشعب المصرى لرفض سياسات بى بى سى ضد الدولة المصرية.





وحرص المشاركون فى الهاشتاج، على نشر فيديو للرئيس جمال عبد الناصر الذى يريد فيه على الإذاعة البريطانية وجملته الشهيرة "وأنتو ولاد ستين كلب"، بالإضافة إلى صور الرئيس جمال عبد الناصر باعتبار ده هو أبلغ رد على تضليل الإذاعة البريطانية.

#بي_بي_سي_ولاد_ستين كلب

قالها الزعيم

جمال عبد الناصر

من زمان

ومازالت

الإنجليز دول ولاد ستين كلب



pic.twitter.com/8al03ZayMp — hany zaky (@hanyzaky72) March 23, 2019

وقال أحد المغردين، كفايه رد الزعيم عليكم، عاش البطل جمال عبدالناصر، وقال مغرد أخر، أن هذه القناة هى أكبر داعم للإرهاب، وفيما فضح المغردون شبكة "بى بى سى"، بعدما تعمدت القناة البريطانية التحريض ضد مصر، وعرض وجهات نظر الجماعات الإرهابية التى تحرض ضد الدولة المصرية.















