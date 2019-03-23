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"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

السبت، 23 مارس 2019 10:04 م
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور بى بى سى
كتب محمد عبد العظيم
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تصدر هاشتاج "بى بى سى ولاد ستين"، قائمة الأكثر تداولا فى مصر خلال الساعات القليلة الماضية، فى رسالة واضحة من الشعب المصرى لرفض سياسات بى بى سى ضد الدولة المصرية.

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وحرص المشاركون فى الهاشتاج، على نشر فيديو للرئيس جمال عبد الناصر الذى يريد فيه على الإذاعة البريطانية وجملته الشهيرة "وأنتو ولاد ستين كلب"، بالإضافة إلى صور الرئيس جمال عبد الناصر باعتبار ده هو أبلغ رد على تضليل الإذاعة البريطانية.

وقال أحد المغردين، كفايه رد الزعيم عليكم، عاش البطل جمال عبدالناصر، وقال مغرد أخر، أن هذه القناة هى أكبر داعم للإرهاب، وفيما فضح المغردون شبكة "بى بى سى"، بعدما تعمدت القناة البريطانية التحريض ضد مصر، وعرض وجهات نظر الجماعات الإرهابية التى تحرض ضد الدولة المصرية.

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بى بى سى ولاد ستين

بى بى سى

تويتر

ترند تويتر




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