رئيس زيمبابوى: لدينا سياسة خارجية جديدة ونريد تمويلا دوليا لاستغلال مواردنا

كتب أيمن رمضان

قال رئيس جمهورية زيمبابوى ايمرسون منانغاوا، بدأنا العمل على سياسة خارجية جديدة مبنية على الشراكة مع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، مشدداً على أنه نجح فى إخراج البلاد من عزلتها الدولية، وتابع: "نريد أن تتقبلنا الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة كما نريد تقبلها.. وعليه فإننا ندرك أننا دولة سيادية".

وأضاف منانغاوا، خلال لقاء خاص له عبر فضائية "سكاى نيوز"، أن العقوبات التى وقعت على زيمبابوى، من قبل الغرب لم تكن مبررة، موضحاً أنه رغم هذه العقوبات إلا أننا نتوقع زيادة النمو المحلى الاقتصادى إلى 3.7 %، وتابع:"البلاد غنية بالموارد المعدنية وغيرها السياحة والزراعة ولكن ما ينقصنا هو التمويل الدولى لاستغلال الموارد التى نملكها.. نريد الانفتاح على العالم وإصلاح اقتصادنا".