video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الدراجات البخارية بأطفيح

السبت، 23 مارس 2019 12:17 م
حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الدراجات البخارية بأطفيح حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الدراجات البخارية بمركز أطفيح بجنوب الجيزة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة 18 دراجة بخارية بأطفيح، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح تورط كلا من "سلامة.ز" و"محمد.ن" و"رمضان.م" سبق اتهمهم فى عدة قضايا بتكوين تشكيل عصابة لسرقة الدراجات البخارية.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 18 دراجة بخارية، وأرشدوا عن 3 من عملائهم تم القبض عليهم، وبحوزتهم 12 دراجة مسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث مدينة نصر يتحرون عن الضحايا السابقين لعاطلين سرقا دراجة بخارية

التحريات تكشف: عصابة تضم 3 عاطلين وراء سرقة الدراجات البخارية بالجيزة

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالمنيا

اخبار الحوادث

دراجة بخارية

اطفيح

الجيزة




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة