حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الدراجات البخارية بأطفيح

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الدراجات البخارية بمركز أطفيح بجنوب الجيزة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة 18 دراجة بخارية بأطفيح، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح تورط كلا من "سلامة.ز" و"محمد.ن" و"رمضان.م" سبق اتهمهم فى عدة قضايا بتكوين تشكيل عصابة لسرقة الدراجات البخارية.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 18 دراجة بخارية، وأرشدوا عن 3 من عملائهم تم القبض عليهم، وبحوزتهم 12 دراجة مسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.