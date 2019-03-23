جامعة أسيوط تنظم الملتقى الأول لأسبوع الشعوب نهاية مارس

تنظم جامعة أسيوط فعاليات أسبوع الشعوب تحت شعار "بالسلام نبنى مستقبل الشعوب" خلال الفترة من 31 مارس إلى 3 أبريل المقبل، بهدف نشر ثقافة السلام والتسامح بين مختلف شعوب العالم وتعزيز قيم القدرة على تقبل الآخر واحترام التعدد الثقافى والفكرى، وإتاحة الفرصة للتواصل بين طلاب الجامعات المصرية من المصريين والوافدين من الجانب الثقافى والاجتماعى والإنسانى من خلال عدد من الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية والرياضية الكبرى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن فعاليات اليوم الأول تشمل ندوة حول الأديان ونشر السلام بين الشعوب، وافتتاح معرض تراث الشعوب بالقرية الأوليمبية، والحفل الفنى للدول الفنى، وعرض حول البرامج الدراسية المميزة بجامعة أسيوط ونشأتها وتاريخها.

ويتضمن اليوم الثانى مهرجان رياضى من خلال ماراثون المحبة والسلام، وندوة عن دور الرياضة فى نشر السلام بين الشعوب بحضور قيادات من وزارة الشباب، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ونقيب المهن الرياضية، ونجوم منتخب مصر، ومنافسات رياضية للطلاب، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، وأمسية الإرشاد الدينى.

ويشمل اليوم الثالث ملتقى الإبداع الثقافى والفنى من خلال افتتاح المعرض الفنى والثقافى، وندوة شعرية لطلاب الدول المشاركة، وندوة عن دور الفن والثقافة فى نشر السلام بين الشعوب.

وفى ختام الأسبوع، نموذج محاكاة جامعة الدول العربية بمشاركة من الطلاب الوافدين، وبحضور بعض السفراء ورؤساء اللجان بمجلس النواب، وعرض أفضل الأعمال المشاركة فى فعاليات أسبوع الشعوب، وعرض مسرحى للفنان أشرف عبد الباقى "مسرحية جريمة فى المعادى".

الملتقى برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وإشراف الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للوافدين بالوزارة برئاسة الدكتورة رشا كمال القائم بعمل الإدارة العامة للوافدين، وبمشاركة كوكبة من سفراء الدول العربية والأفريقية، ونواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون التعليم والطلاب، وممثلين عن الطلاب الوافدين بمختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والبارزة فى مختلف المجالات .