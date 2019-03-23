جارديان: ارتفاع معدل جرائم معاداة الإسلام ببريطانيا 593% بعد هجوم نيوزيلندا

كتبت ـ رباب فتحى

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تزايد جرائم معاداة الإسلام فى المملكة المتحدة بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابى، وقالت إن منظمة حقوقية مستقلة أصدرت تقريرا يفيد بأن معدل جرائم معاداة المسلمين المبلغ عنها عبر البلاد زاد خلال الأسبوع الماضي بمعدل 593%.

وتنقل الصحيفة عن منظمة "أخبر ماما" لمراقبة حقوق الإنسان أن نسبة الزيادة في معدلات جرائم معاداة الإسلام قد زادت خلال الأسبوع الذي تلى هجوم كرايست تشيرش بما يفوق معدلها خلال الأسبوع الذي تبع هجمات مدينة مانشستر عام 2017.

وحسب المنظمة، فإن 89% من البلاغات التي تلقتها في الفترة بين 15-21 مارس كانت مرتبطة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهجوم كرايست تشيرش، بما في ذلك ترديد عبارات ساخرة تحوي ألفاظا موحية بإطلاق الرصاص على المسلمين.

وتضيف الصحيفة، أن المنظمة أكدت أن عدد وقائع معاداة المسلمين المرتكبة خلال الأسبوع الماضي كان ثاني أكبر عدد من نوعه خلال أسبوع في تاريخ إحصاءات المنظمة منذ عام 2012، حتى أنه كان أكبر من عدد الوقائع التي سجلت خلال الأسبوع التالي لتصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.