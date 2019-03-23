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خالد صلاح
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تسهيلات لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات بمصلحة الجوازات

السبت، 23 مارس 2019 11:44 ص
تسهيلات لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات بمصلحة الجوازات مصلحة الجوازات - أرشيفية
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استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل، وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.


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