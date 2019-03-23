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بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام يطالب بحجب موقع "رصد" الإخوانى

السبت، 23 مارس 2019 05:51 م
بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام يطالب بحجب موقع "رصد" الإخوانى
كتب أحمد حسنى
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تقدم أيمن محفوظ المحامى، ببلاغ للجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى للإعلام حمل رقم "1581606436"، ضد موقع "رصد" الإخباري الذي دأب على حد وصفه على نشر السموم الفكرية، والشائعات التي حذر منها الرئيس السيسي، كما أن الموقع يمثل ألسنة الإرهاب وأعداء الوطن  بما يخالف قانون تنظيم الصحافة.

 

 وأضاف البلاغ، بأنه طبقا لكون المجلس الأعلى للإعلام هو المنوط به قانونا فحص الشكوى وتوقيع الجزاءات القانونية طبقا لقانون الإعلام الجديد ولائحته التنفيذية، طبقا للمادة الأولى من القانون وسريان أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ومخالفة الموقع لميثاق الشرف الإعلامى، وعليه فأن حوداث مخالفة موقع رصد للقانون لا تعد ويصعب حصرها ويستحق توقيع الجزاء المناسب على الموقع.

 

والتمس محفوظ فى بلاغه، فحص الشكوى المقدمة منه نحو توقيع الجزاء القانونى المناسب للموقع "رصد"، وحصر المخالفات العديدة للموقع طبقا للقانون ووفق المخالفات المتعددة لهذا الموقع سالف الذكر.


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