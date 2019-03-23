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بطريرك الكاثوليك: صلوات يومية لضحايا نيوزلندا وغرقى العراق طوال الصوم

السبت، 23 مارس 2019 03:00 ص
بطريرك الكاثوليك: صلوات يومية لضحايا نيوزلندا وغرقى العراق طوال الصوم تأبين شهداء نيوزيلندا
سارة علام
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قال الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر "نذكر في صلاتنا في هذه الايام المباركة بالصيام الأربعيني عشرات الضحايا والمفقودين وذويهم في حادث غرق العبارة العراقية بنهر دجلة، ولنطلب من الرب التعزية لأهاليهم وليحمي الرب كل شعوب العالم"
 
ومن جانبه، أكد الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية لـ"ليوم السابع"، أن الكنائس الكاثوليكية ترفع صلوات يومية لضحايا حادث نيوزلندا وكافة الشهداء المصريين ليعزى الله ذويهم ويتقبلهم عنده طوال فترة الصوم الاربعينى المقدس أو صوم القيامة"
 
تحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خاصة ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان وتنقله من جيل إلى جيل.
 
 

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