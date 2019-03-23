انتحار عاطل شنقا لمعاناته من مرض نفسى فى شبرا الخيمة

انتحر عاطل بشنق نفسة لمعاناته من اضطرابات نفسيه بشبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطار بورود بلاغا لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من ياسر ر ع 46 عام مكوجى ومقيم عزبة عثمان دائرة القسم، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة شقيقه محمد ر ع 43 عام بدون عمل المقيم ذات العنوان الكائنة بالطابق الأرضى بذات العقار، وبالدلوف للشقة من الشرفة تبين وجود شقيقه جثة هامدة على الأرض بجوار السرير.

على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، بالفحص تبين وجود جثة شقيق المبلغ فى وضع الجلوس على الأرض بجوار السرير بغرفة النوم يرتدى ملابس داخلية، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتبين وجود فوطة ملفوفة حول رقبته بداخلها قطعة خشبية.

بسؤال المبلغ قرر أن شقيقه يقيم بالشقه بمفرده، وأنه يعانى من مرض نفسى منذ حوالى 20 عام وعلل قيام شقيقه بالانتحار لمعاناته من اضطرابات نفسية، ولم يشتبه فى وفاته جنائياً.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2024 إدارى قسم شرطة أول شبرا الخيمة لسنة 2019م ، وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.