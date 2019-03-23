اليوم.. سماع شهود النفى فى محاكمة 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس"

كتب إيهاب المهندس

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، لشهود النفى فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، المتهمين بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.