video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 10:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع تكشف علاقة BBC والتحريض ضد مصر وأسرار اغتيال قائد جيش ليبيا

السبت، 23 مارس 2019 09:45 م
اليوم السابع تكشف علاقة BBC والتحريض ضد مصر وأسرار اغتيال قائد جيش ليبيا اليوم السابع
إضافة تعليق

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كيف اعتمدت "BBC" خلال 73 عاما على التحريض ضد مصر، كما تكشف اليوم السابع أيضا أسرارا جديدة فى قضية اغتيال قائد جيش تحرير ليبيا خلال أحداث ثورة 2011.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

- بريطانيا استغلتها فى التشويه خلال العدوان الثلاثى.. "BBC" 73عاما من التحريض على مصر.. المصريون يلقنون القناة درساً فى الوطنية.. ورواد مواقع التواصل يدشنون هاشتاجات "ربنا يحفظ مصر ويحفظك يا سيسى"

- أسرار جديدة فى قضية اغتيال قائد جيش تحرير ليبيا خلال أحداث ثورة 2011.. وثائق سرية تكشف المتورطين فى مقتل اللواء عبد الفتاح يونس.. ننفرد بنشر خطاب موجه من القذافى إلى الشهيد عبد الفتاح يونس يحثه على الانشقاق عن ثوار 17 فبراير.. والحصول على لجوء سياسى فى مصر أو إيطاليا.. وميليشيات مسلحة يمولها النظام القطرى نفذت العملية

- مباحثات مصرية عراقية أردنية بالقاهرة.. السيسى: مصر تدعم وحدة واستقرار العراق.. رئيس وزراء العراق خلال لقائه بالرئيس: مصر هى الشقيقة الكبرى.. والرئاسة: السيسى أكد استعداد مصر لنقل تجربتها فى مجالات تطوير البنية التحتية لإعادة الإعمار بالعراق

- "التعليم" لطلاب "أولى ثانوى": الاختبارات الإلكترونية تجريبية ومؤمّنة.. الوزارة تقدم توجيهات "اللحظات الأخيرة" قبل انطلاق أول امتحان بالتابلت.. ورابط محدد للدخول على الامتحان الإلكترونى

- "الوزير" يطالب بزيادة عربات الجولف لنقل كبار السن فى "محطة مصر" وزير النقل يتفقد محطتى القاهرة والجيزة.. ينتقد مستوى النظافة.. ويزور ورش صيانة الجرارات بالسبتية

- استخراج بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد خلال 16 يومًا.. تلقى 130 ألف تظلم من المستبعدين من الدعم وإدراج جميع أصناف السلع التموينية على بونات الصرف

- جمال أقام مشروعا لبيع السلع الغذائية بدعم جهاز "المشروعات الصغيرة" فى كفر الشيخ

- الإسلام أرسى قواعد حماية المدنيين.. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. وتفنيد دعاوى المتشددين

- أحداد ينافس على استعادة مقعده بتشكيل الأبيض.. الزمالك يُخمد فتنة "كهربا" قبل مواجهة الأهلى.. وجروس يرسم برنامج القمة 117

اليوم السابع

إضافة تعليق

BBC

السيسي

العراق

جيش تحرير ليبيا

التابلت

اولى ثانوى

اليوم السابع بلس

الاهلي

الزمالك

الاهلي والزمالك




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة