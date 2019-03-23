اليوم السابع تكشف علاقة BBC والتحريض ضد مصر وأسرار اغتيال قائد جيش ليبيا

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كيف اعتمدت "BBC" خلال 73 عاما على التحريض ضد مصر، كما تكشف اليوم السابع أيضا أسرارا جديدة فى قضية اغتيال قائد جيش تحرير ليبيا خلال أحداث ثورة 2011.

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