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النواب الأمريكى: مستعدون لاستدعاء روبرت مولر إذا ما اقتضى الأمر

السبت، 23 مارس 2019 07:00 ص
النواب الأمريكى: مستعدون لاستدعاء روبرت مولر إذا ما اقتضى الأمر مجلس النواب الأمريكى أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/
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قال رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى، آدم شيف،  الجمعة، عقب الانتهاء من إعداد التحقيق الخاص بمزاعم التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016، إن لجنته على استعداد لاستدعاء المحقق الخاص روبرت مولر إذا ما اقتضى الأمر.

وأوضح شيف، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن سبب الاستدعاء سيكون الرغبة فى تقديم صورة أوضح لمحتويات التقرير النهائى لمولر الذى تم الانتهاء منه فى وقت سابق اليوم الجمعة.

وتابع شيف أنه من الممكن كذلك استدعاء المدعى العام بيل بار أمام اللجنة القضائية للشهادة فى القضية، وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم الجمعة، أن المحقق الخاص المكلف من وزارة العدل للتحقيق فى التدخل الروسى المزعوم فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، روبرت مولر، قدّم تقريره السرّى بشأن النتائج النهائية لتحقيقه إلى وزير العدل وليام بار.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، فقد أخبرت وزارة العدل الكونجرس بأنها تلقّت تقرير مولر، الأمر الذى يعنى انتهاء التحقيق رسميا، لكنها لم تكشف عن محتوياته، ومن المتوقع أن يفصح مولر عن نتائج التحقيق للكونجرس خلال الأيام المقبلة.

 


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