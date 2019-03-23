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الملك سلمان يرعى حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

السبت، 23 مارس 2019 05:33 م
الملك سلمان يرعى حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب محمد عبد العظيم
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شارك الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين فى الحفل الختامى لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثالث بمقر المهرجان بالصياهد الجنوبية للدهناء.

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وأعلن رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، أن ختام سباق الهجن هذا العام سيكون اليوم السبت أمام خادم الحرمين الشريفين بطعم أخر، بمشاركة أول امرأة في سباقات الهجن.. أبارك للأميرة جميلة بنت عبد المجيد بن سعود بن عبد العزيز اقتحامها عالم الهجن وأتمنى لها التوفيق"، وفيما نشرت الوكالة السعودية صورا لمشاركة الملك سلمان فى حفل الختام.

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وكان المهرجان الذي استمر 43 يوما، قد شهد مشاركة أكثر من ألف مالك إبل، كما تميز بالفعاليات المصاحبة والمتمثلة في القرية التراثية، وفعاليات النوماد، ومعرض الفنان المقيم الذي شارك فيه تشكيليون من مختلف دول العالم.

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال فعاليات الحفل الختامى للمهرجان
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال فعاليات الحفل الختامى للمهرجان

 

الملك سلمان فى ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
الملك سلمان فى ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

 

 

 

 

 


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