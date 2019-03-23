القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

رام الله أ ش أ

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية فى محافظة رام الله والبيرة، إلى تفعيل المقاطعة المحلية لكل منتجات دولة الاحتلال الإسرائيلى ومنع دخولها للأسواق الفلسطينية.

رحبت القوى، فى بيان اليوم السبت، بقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة دولة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لإنفاذ القانون الدولي، ومحاكمة دولة الاحتلال على إرهابها، وتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.

ودعت أبناء الشعب الفلسطينى لأوسع مشاركة فى فعاليات يوم الأرض الخالد هذا العام، وتدعو أيضا للمشاركة الواسعة فى مسيرة جبل الريسان والمغير وبلعين ونعلين يوم الجمعة المقبل، وكذلك فى الفعالية التى تنظمها جبهة التحرير العربية فى الخان الأحمر على شرف يوم الأرض فى منطقة الخان الأحمر المهدد بالترحيل القسرى وبمناسبة ذكرى انطلاقتها.

وطالبت القوى أبناء الشعب الفلسطينى بالمشاركة الواسعة فى التحضيرات الجارية لإحياء يوم الأسير هذا العام بكل ما تحتل قضية الأسرى لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وردا على عمليات القمع اليومى الذى يتعرض له الأسرى من أجهزة مسرطنة وعقوبات تطال معظم السجون الاحتلالية، حيث من المقرر أن ينظم مؤتمر شعبى مطلع أبريل المقبل فى سياق التحضيرات الجارية ضمن برنامج وطنى واسع.