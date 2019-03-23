العراق يوقع مذكرة تفاهم تجارية مع السعودية تدعم التجار ورجال الأعمال للبلدين

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وقع العراق مع المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم تقضي بدعم التجار وتشجيع التجارة البينية بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة التجارة ” ان مذكرة التفاهم وقعها عن العراق رئيس وفد غرفة تجارة بغداد الى المملكة العربية السعودية عبد الله صالح الجبوري وعن السعودية رئيس غرفة تجارة الرياض عجلان العجلان، بحضور سفير العراق لدى السعودية قحطان الجنابي.

وتمثل مذكرة التفاهم اطارا استراتيجيا يرسم العلاقة بين غرفة تجارة بغداد وغرفة تجارة الرياض التي ستعمل على توسيع افاق التعاون وتشجيع التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

وشملت المذكرة تنمية وتطوير قطاع الاعمال والتجارة ومفاصل العمل الاقتصادي بين البلدين والتنسيق المسبق على توحيد الرؤى والمواقف في المنتديات والمؤتمرات، فضلا عن القيام بالدراسات والبحوث الاقتصادية لسد الثغرات في القوانين التجارية والاقتصادية والمعايير الدولية.

وتدعم مذكرة التفاهم السعي الى تشجيع تأسيس شركات مشتركة من القطاع الخاص بين البلدين ودعم المشاريع في البلدين إضافة الى تبادل المعلومات في المجال الاقتصادي والتجاري وحث السلطتين في العراق والسعودية لتسهيل الحصول على التأشيرات لرجال الاعمال لكلا البلدين.

من جانبه بارك رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني توقيع الاتفاقية الذي توقع ان تفتح مجالا اقتصاديا كبيرا ممكن ان يخلق بيئة جاذبة للاستثمار في كل من البلدين .