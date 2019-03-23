"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، خاصة البقوليات، والمكرونة والأرز المستورد والمحلى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، بجانب الاستعداد لشهر رمضان المقبل من خلال زيادة كميات اللحوم والدواجن بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الإقبال على شراء المنتجات من قبل المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تأمين احتياجات البلاد من منتجات اللحوم والدواجن، حيث تكفى اللحوم الطازجة حتى نهاية العام الجارى، كما تم توفير الفول بكميات كبيرة فى منافذ شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، كذلك استمرار طرح الأرز المستورد بهذه المنافذ وفى فروع مشروع جمعيتى لشباب الخريجين، إضافة إلى توفير المنتجات من خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة والأماكن التى لا يتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف الدكتور على المصيلحى، أنه جار التوسع فى إنشاء المنافذ السلعية لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، وكذلك توفير المنتجات للمواطنين فى مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة سلسلة المنافذ وتوفير كافة السلع الغذائية، لافتًا إلى استمرار توفير الأرز سواء خلال الاستيراد من الخارج أو من الأرز المحلى، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من المكرونة ذات أنواع جيدة ضمن منظومة السلع التموينية المدعمة.

فيما كلف الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة باستمرار توفير السلع والمنتجات للمواطنين بشكل مستمر، والاستعدادات لشهر رمضان المقبل بتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية خاصة اللحوم والدواجن وطرحها بكميات كبيرة.

وقال اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه توفير ما يقرب من 18 ألف طن أرز مستورد ذات أنواع جيدة فى منافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه البحرى بجانب توفير الأرز المحلى وطرحه للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تتعاقد على توفير المنتجات للشركات التابعة بشكل مستمر.

وأكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير المنتجات والسلع الغذائية، وأن مخزون السلع الأساسية يكفى أكثر من 3 أشهر بجانب توفير السلع أولاً بأول، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بشأن توفير كافة المنتجات بشكل مستمر وأن فروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى تقوم بطرح المنتجات، حيث يتم طرح ما يقرب من 20 طن لحوم مجمدة و25 طن دواجن مجمدة بجانب طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بشكل يومى.