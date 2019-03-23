"الطب البيطرى" تفحص صلاحية 3 أطنان لحوم لتقرير مصير مالك مفرمة بحلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بإرسال عينة من 3 أطنان لحوم ضبطتها شرطة التموين إلى مصلحة الطب البيطرى، للبت فى مدى صلاحيتها، وبالتالى تقرير مصير مالك مفرمة غير مرخصة كان يحوزها، بعدما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وألقى رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على مالك مفرمة لحوم غير مرخصة بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته 3 أطنان من اللحوم التى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وحرروا بالواقعة المحضر اللازم وأحالوه للنيابة العام فأصدرت ما تقدم من قرارات.

بدأت القضية بورود معلومات لمباحث التموين بالقاهرة، بحيازة صاحب مفرمة كميات كبيرة من اللحوم.

انتقل رجال المباحث إلى مقر المفرمة وألقوا القبض على مالكها، وحرزوا 3 أطنان مفروم لحوم ودهون حيوانية يشتبه فى أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها، وفقا ما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة.