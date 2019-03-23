video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 06:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الطب البيطرى" تفحص صلاحية 3 أطنان لحوم لتقرير مصير مالك مفرمة بحلوان

السبت، 23 مارس 2019 06:00 ص
"الطب البيطرى" تفحص صلاحية 3 أطنان لحوم لتقرير مصير مالك مفرمة بحلوان لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة حلوان بإرسال عينة من 3 أطنان لحوم ضبطتها شرطة التموين إلى مصلحة الطب البيطرى، للبت فى مدى صلاحيتها، وبالتالى تقرير مصير مالك مفرمة غير مرخصة كان يحوزها، بعدما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وألقى رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على مالك مفرمة لحوم غير مرخصة بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته 3 أطنان من اللحوم التى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وحرروا بالواقعة المحضر اللازم وأحالوه للنيابة العام فأصدرت ما تقدم من قرارات.

بدأت القضية بورود معلومات لمباحث التموين بالقاهرة، بحيازة صاحب مفرمة كميات كبيرة من اللحوم.

انتقل رجال المباحث إلى مقر المفرمة وألقوا القبض على مالكها، وحرزوا 3 أطنان مفروم لحوم ودهون حيوانية يشتبه فى أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها، وفقا ما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على صاحب مفرمة و بحوزته 3 طن لحوم فاسدة فى حلوان

الاغذيه المغشوشه

اللحوم الفاسده

حلوان

حوادث حلوان

أخبار الحوادث

لحوم فاسدة




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة