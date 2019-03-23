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السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بالشروع فى سرقة مواطن بالشرقية

السبت، 23 مارس 2019 01:22 م
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بالشروع فى سرقة مواطن بالشرقية سجن - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، شخصين لشروعهما في سرقة مواطن في وضح النهار بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفيلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 55955 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 27 نوفمبر، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مباحث بلبيس، يفيد بلاغا من " عمرو م ع"  سائق بقيام مجهولين بمحاولة سرقته بالطريق العام بالإكراه والاستيلاء علي المنقولات الخاصة به لكنه استغاث بالأهالي.

وتبين قيام كل من، "إبراهيم ح ع" 22 سنة كبابجي مقيم بلبيس، و"سعيد س ع" 32 سنة قهوجي مقيم بلبيس، و"ناصر س ال " 26 سنة صانيعي رخام مقيم بلبيس، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم، فيما سبق الحكم على باقي المتهمين.

 


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