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الرئيس السيسى يقدم العزاء للعراق فى حادث غرق عبارة الموصل

السبت، 23 مارس 2019 12:58 م
الرئيس السيسى يقدم العزاء للعراق فى حادث غرق عبارة الموصل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى
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بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى للرئيس عبد الفتاح السيسى، وعادل عبد المهدى رئيس وزراء جمهورية العراق، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة (قصر الاتحادية".
 
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، العزاء للشعب العراقي والحكومة العراقية فى حادث غرق عبارة الموصل، جاء ذلك خلال كلمة السيسى بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء العراق
 
ونقل الرئيس السيسى، تحية الشعب المصرى للعراق الشقيق حكومة وشعباً، معرباً عن اعتزازه بأن تكون آول زيارة خارجية لرئيس وزراء العراق إلى مصر، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
 

كانت قد عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء العراقى، تلتها جلسة مغلقة بحضور وفدى البلدين.

 

 

 


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