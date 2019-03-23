افتتاح مبنى خدمة المستثمرين بالوادى الجديد بـ60 مليون جنيه أول يوليو

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، عن الإعداد لافتتاح مبنى خدمة المستثمرين بمركز الخارجة بداية شهر يوليو المقبل.

أكد الزملوط، افتتاح المبني بمنطقة الممشى السياحي شمال مدينة الخارجة، بحضور وزيرة الاستثمار، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيز.

أضاف المحافظ،في بيان له أن المبني يهدف الي تيسير الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال بما يوفر الوقت والجهد في الإجراءات الدفترية والمستندات الخاصة بأعمال الاستثمار.