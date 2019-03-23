اتحاد الصناعات يتقدم بمقترح لتعديل حساب المساهمة التكافلية للشركات

كتبت منى ضياء

قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إنه تقدم بمقترحات إلى وزارة المالية بشأن تعديل طريقة حساب رسم المساهمة التكافلية التى نص عليها قانون التأمين الصحى الجديد.

ويتضمن قانون التأمين الصحى الجديد فرض رسوم بنسبة 2.5 فى الألف من إجمالى الإيرادات على جميع الشركات، وهو ما أثار اعتراضات رجال الأعمال نتيجة تحمل الشركات حتى الخاسرة منها عبء سداد هذه النسبة من مجمل الإيراد وليس مجمل الربح.

وأوضح البهى لليوم السابع أنه خلال اجتماع له بالوزارة الأسبوع الماضى بحضور ممثلين من البنك الدولى، اقترح تعديل قانون التأمين الصحى ليتم احتساب المساهمة التكافلية بحد أقصى 1% من مجمل الربح، وليس من الإيراد ولا يتم تحصيل الرسم بالتالى من الشركات الخاسرة.

وأشار البهى إلى أن شركات الأدوية على سبيل المثال تآكلت هوامش ربحيتها بسبب زيادة تكلفة الإنتاج ووجود تسعير جبرى للدواء، وبالتالى لا يمكنها تحريك الأسعار إلا بقرار حكومى، وأصبحت تعتمد على بيع كميات كبيرة لتحقيق ربح، وفى حالة تطبيق رسم المساهمة التكافلية بهذه الطريقة المنصوص عليها حاليا فى القانون ستتحول هذه الشركات إلى الخسارة.