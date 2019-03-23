إيطاليا والصين توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في "الحزام والطريق"

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شهد الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم السبت، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، لتكون إيطاليا أول دولة في مجموعة الـ7 الكبرى توقع على مثل هذه الوثيقة.

وشملت مراسم التوقيع - التي نقلتها شبكة تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن" اليوم السبت، من العاصمة الإيطالية (روما) - مجموعة من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة سيما الطاقة والصلب وأنابيب الغاز، فيما تشير تقديرات إلى أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات المبرمة تتراوح بين 5 مليارات إلى 20 مليار يورو.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي صرح في وقت سابق بأن إيطاليا هي أول دولة من الدول السبع الكبرى التي تنضم إلى مبادرة "الحزام والطريق" وتتلقى استثمارات من الصين، وأن روما ستسهل عملية وصول المنتجات الصينية إلى منطقة أوروبا الغربية.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس الأول الخميس، إلى روما في زيارة دولة إلى إيطاليا، تهدف إلى رسم مستقبل العلاقات الثنائية والمضي بها قدما نحو مرحلة جديدة، فيما تعد هذه هي الزيارة الأولى من جانب رئيس دولة صيني إلى البلد الأوروبي منذ 10 أعوام.

وتعد إيطاليا هي المحطة الأولى في جولة بينج الأوروبية التي تشمل 3 بلدان، حيث سيزور أيضا موناكو وفرنسا.