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إحالة طعن إيمان البحر درويش على استبعاده من انتخابات الموسيقيين للمفوضين

السبت، 23 مارس 2019 02:19 م
إحالة طعن إيمان البحر درويش على استبعاده من انتخابات الموسيقيين للمفوضين ايمان البحر درويش
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، إحالة الطعن المقام من المطرب إيمان البحر درويش، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاده من الترشح في انتخابات نقابة الموسيقيين، المقرر لها غدا الأحد، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها قبل جلسة 15 أبريل المقبل.

 

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، قبل أيام حكما باستبعاد درويش من الترشح بانتخابات نقابة الموسيقيين، استنادا لامتلاكه شركة إنتاج فني، على النحو الذي يمنعه من الترشح وفقا للقانون.

 

وقال إيمان درويش في تصريحات صحفيه إنه سبق له الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في خوض الانتخابات، بعد أن قدم مستندات تثبت عدم امتلاكه شركة إنتاج.


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