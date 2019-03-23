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أحمد موسي يطالب بغلق مكتب «بي بي سي» في مصر لتحريضه ضد الدولة

السبت، 23 مارس 2019 10:00 م
أحمد موسي يطالب بغلق مكتب «بي بي سي» في مصر لتحريضه ضد الدولة أحمد موسى
كتب عامر مصطفى
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة بي بي سي تحرض ضد الدولة المصرية، وتدعو للانقلاب على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتحدث بلسان حال جماعة الإخوان الإرهابية.
 
وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «قناة بي بي سي عرضت فديوهات مفبركة، وعملت هاشتاجات جماعة الإخوان الإرهابية، وتجاوزت حدود الإعلام المهني، متفوقة على الجزيرة، واخترعت إعلام جديد يدعو الناس للانقلاب على الرئيس عبدالفتاح السيسي بكرة».
 
وأردف موسى قائلًا: «البي بي سي عايزة المصريين يعملوا انقلاب على الدولة، وأصبحت جزء من المؤامرة على مصر»، مؤكدًا أنها خلعت آخر رداء تستر به نفسها، متابعًا: «اتفضحت لدى المصريين، هما عايزين مننا ايه، تتحدث بلسان الإخوان وتدعو للانقلاب على ثورة 30 يونيو»، مستكملًا: «تصدر دعوات صريحة للتحريض ضد مصر.. هم إعلام العار».
 
وناشد مقدم برنامج «على مسئوليتي»، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، لإغلاق مكتب قناة «بي بي سي» في مصر، متابعًا: «بريطانيا وأمريكا أغلقوا مكتب قناة روسيا اليوم،  لأنها أذاعت تقارير تمس أمنهم»، مستطردًا: «مش عايزين بي بي سي في مصر، يولعوا بجاز، واحنا نقوم بدور الإعلام الحقيقي لأننا نقف مع الدولة، واللي يقرب من الرئيس هنفضحه»، مؤكدًا أن البي بي سي تعتبر مصر شغلها الشاغل من بين 192 دولة.

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احمد موسى

بى بى سى

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